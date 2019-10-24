 مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يستهدف المساعدات الخارجية للحملات الانتخابية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يستهدف المساعدات الخارجية للحملات الانتخابية

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 1:07 ص | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 1:07 ص

أقر مجلس النواب الأمريكي، ليل الأربعاء/الخميس تشريعا من شأنه أن يلزم الحملات الانتخابية بإخطار مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بجهات الاتصال الأجنبية، ومنع تبادل المعلومات الداخلية مع الأجانب ومطالبة أصحاب الإعلانات السياسية بتحديد الجهات الراعية.

وأقر المجلس التشريع بموافقة 227 صوتا مقابل 181 صوتا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ويشتمل التشريع على بنود تطالب بالكشف عن رعاة الإعلانات الإلكترونية وتجريم تقديم معلومات كاذبة للناخبين بشأن عملية التصويت.

لكن التشريع لم يخل من الانتقاد، حيث وصفه زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل بأنه سيحد من حقوق حرية التعبير وأعلن عن رفضه له.

ومن جانبه، هدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد ذلك التشريع، بحسب المصدر نفسه.


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