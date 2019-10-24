السيسي: خطتنا لإسكات البنادق بحلول 2020 ستكون على رأس أولولياتنا العام المقبل

قال الرئيسي عبد الفتاح السيسي، إن قادة الدول الإفريقية يعون جيدًا التحديات التي تواجه جهود ترسيخ الاستقرار بالقارة.

وأضاف «السيسي»، في كلمته خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية، صباح الخميس، أن «خطتنا الطموحة لإسكات البنادق بحلول عام 2020، تعد أحد أهم الخطوات لتحقيق الاستقرار، وستكون على رأس أولوليات عمل القادة الأفارقة خلال العام المقبل؛ لتحقيق تطلعات الشعوب في العيش برخاء».

وشدد على ضرورة دعم سياسة الاتحاد الإفريقي؛ لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات التي تشهدها عدد من دول القارة.