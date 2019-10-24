مجموعة «نورديا» المصرفية تسجل خسائر في الربع الثالث بسبب تكاليف غير متكررة

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أعلنت مجموعة "نورديا" المصرفية الأوروبية اليوم الخميس أنها سجلت خسائر في الربع الثالث، وأرجعت هذا إلى خفض قيمة أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتخصيص اعتمادات لتغطية خسائر قروض، وتكاليف لإعادة الهيكلة.

وبلغ صافي خسائر المجموعة في هذا الربع 332 مليون يورو (369 مليون دولار)، مقارنة بأرباح صافية بلغت 681 مليون يورو في الربع نفسه من العام الماضي.

وذكرت المجموعة أن إجمالي التكاليف غير المتكررة التي قادت إلى هذه الخسائر بلغت 3ر1 مليار يورو.

وجاء نحو نصف هذا المبلغ من شطب قيمة أنظمة تكنولوجيا المعلومات، بينما جاء 204 مليون يورو منها من تكاليف إعادة الهيكلة. ولم يذكر البنك تفاصيل خطة محتملة لشطب الوظائف، بانتظار نتائج محادثات مع النقابات العمالية. وبلغ عدد موظفي المجموعة نحو 29 ألف و500 ألف موظف بنهاية سبتمبر.

أما قيمة مخصصات خسائر القروض فبلغت 282 مليون يورو، وتم تحديدها بعد محادثات مع البنك المركزي الأوروبي.

وتعد "نورديا" أكبر مجموعة مصرفية في "منطقة الشمال" الأوروبية، ولديها نحو 11 مليون عميل.

وبلغ إجمالي إيرادات البنك خلال هذا الربع نحو 1ر2 مليار يورو، بتراجع بـ 1% على أساس سنوي.