وزير التعليم: نظم التعليم المبنية على الحفظ والتلقين يمكن أن تقتل القدرة على الابتكار



شارك وزير التربية والتعليم، اليوم، في افتتاح معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يستمر لمدة يومين من 24 - 25 أكتوبر الجاري.

وقال وزير التربية والتعليم، إن تنظيم المعرض يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمبتكرين والباحثين في مصر، مشيرا إلى أن معرض القاهرة الدولي للابتكار الذي تنظمه الأكاديمية كل عام يُعد أحد الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي؛ ليفتح آفاقًا جديدة أمام المخترعين والمبتكرين؛ لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فاعلة واحترافية ومباشرة.

وأشار الوزير إلى أهمية أن يعيش المجتمع المصري في بيئة تعليمية جيدة لدعم الابتكار لدى الأطفال، وتتعاون وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي على تكاتف الجهود لدعم الابتكار وتأسيس بيئة داعمة للابتكار والإبداع بداية من رياض الأطفال.

وأوضح أن التعليم والتعلم هناك فارق كبير بينهما، فالتعليم هو تلقى المعارف عن طريق عوامل مساعدة مثل المدرسة والمناهج والمعلم، أما التعلم فهو مدى الحياة، فالطفل تولد لديه قدرة علي التعلم ولابد من استغلالها، بينما يستمر الإنسان في اكتساب الخبرات في جميع مراحله العمرية، قائلًا: إن نظم التعليم التقليدية المبنية على الحفظ والتلقين يمكن أن تقتل وتدثر القدرة على الابتكار، فالإنسان ليس ورقة متمثلة في شهادة ووظيفة ولكن حصيلة خبرات.

وقال إن نظام التعليم الجديد يهدف لإنتاج جيل قادر على التعلم والتفكير وتنمية الابتكار لديهم، وأصبح بنك المعرفة أكبر مكتبة إلكترونية تقدم خدمات للطلاب والمعلمين والباحثين، حتى نصل إلى مرحلة بناء المعرفة.



