ترامب يتهم البنك المركزي الأمريكي بالتقصير في واجباته بعدم خفض سعر الفائدة



اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، مجددا بنك الاحتياط الفيدرالي /البنك المركزي/ الأمريكي بالتقصير في أداء واجباته من خلال عدم خفض سعر الفائدة، ومن ثم تحفيز وإنعاش الاقتصاد الأمريكي.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية أن ترامب طالب - في تدوينة عبر موقع تويتر - بضرورة الاقتداء بالدول المنافسة للولايات المتحدة مثل ألمانيا وغيرها، مشيرا إلى أن بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي يسارع إلى رفع سعر الفائدة، غير أنه يسير ببطء شديد للغاية عندما يتعلق الأمر بخفض سعر الفائدة.

وقال ترامب "إن بنك الاحتياط الفيدرالي سوف يكون مقصرا في أداء واجباته إذا لم يقدم على خفض سعر الفائدة والسعي لتحفيز الاقتصاد الأمريكي".

وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر خلال اجتماعه اليوم الخميس الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 5ر0 في المائة.



