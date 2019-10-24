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الجيش الوطني الليبي: سندخل العاصمة الليبية طرابلس خلال أيام

بنغازي - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 12:20 ص | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 12:20 ص

صرح اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: "سندخل العاصمة طرابلس خلال أيام".

وقال المسماري في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء،بث مقطتفات منه موقع بوابة أفريقيا الإخبارية،" إن شرعية عمليات الجيش مستمدة من الشعب الليبي، وأن عملية الكرامة صارت رمزا للوطنية داخل ليبيا وخارجها. نحن أمام مهمة تاريخية تنفّذ في إطار القانون".

وأضاف "الأموال القطرية والتركية دمّرت العاصمة طرابلس، وهدف عملياتنا في طرابلس القضاء على الجماعات الإرهابية والإجرامية في العاصمة".

وتابع المسماري "هناك حملة إعلامية كبيرة جدا تستهدف قوات الجيش الليبي".

وذكر "نعمل على الوصول إلى تنظيم انتخابات حرّة تلبي تطلعات الشعب الليبي".

وقال "سنحاسب فائز السراج (رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا) أمام الشعب الليبي".


يشار إلى أن مايسمى بالجيش الوطني الليبي يخوض منذ أبريل الماضي قتالا ضد قوات حكومة الوفاق التي مقرها طرابلس لتطهير المدينة مما يصفهم بـ"الإرهابيين".


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