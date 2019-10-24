مركز التنمية المحلية بسقارة ينفذ ورشتي عمل بمشاركة 460 شخصا من جميع المحافظات

• وتطبيق نتائج الورشتين في جميع المحافظات ضمانا لتحسين الخدمات وتحقيق رضا المواطنين

ينفذ مركز التنمية المحلية بسقارة، ورشتي عمل تحت رعاية وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الجاري، وهما ورشة متابعة المراكز التكنولوجية وورشة وحدات المتغيرات المكانية، ويشارك في الورشتين 460 شخصا من جميع المحافظات.

وأشارت وزارة التنمية المحلية، في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن الورشة الأولى عن تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات ستنفذ في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري، ويشارك فيها 230 مشاركا، منهم ممثلين من كل محافظة من أعضاء لجنة متابعة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة والمدن والأحياء، إضافة إلى ممثلي وزارة التنمية المحلية وبعض خريجي دورات إعداد المدربين "TOT" ودورات إعداد القادة ودورات المراكز التكنولوجية بمركز تدريب سقارة.

ووجهت الوزارة بضرورة أن تركز الورشة على إحداث نقلة نوعية يشعر بها المواطن عند طلبه الخدمة، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في بعض المراكز والأحياء وتعميمها في باقي المحافظات، موضحة أن ورشة لجان متابعة المراكز التكنولوجية ستناقش عدة موضوعات أهمها فلسفة المراكز التكنولوجية وأهميتها والرؤية والرسالة والأهداف والمقارنة بين الوضع الحالي والمستهدف والخطة الزمنية للتطوير ومتطلباتها وكيفية تنفيذها ومعوقات العمل في المراكز التكنولوجية.

وتابعت: "علاوة على سبل التغلب عليها وهيكل إدارة المراكز التكنولوجية والمهام والمسئوليات، وإعداد دليل الخدمات بالمراكز وزيادة عدد الخدمات وفترات التعامل مع الجمهور ومسابقة المراكز التكنولوجية وآلية تطبيقها والاستخدام الأمثل للتطبيق الإلكتروني ونظام المتابعة الإلكتروني ومؤشرات الأداء وقياس رضا المواطن وخدمات التميز الحكومي".

وأضافت أنه سيتم تطبيق ما ستسفر عنه الورشتين في جميع المحافظات ضمانا لتحسين الخدمات وتحقيق رضا المواطنين واستعادة هيبة الدولة وسرعة إزالة التعديات غير القانونية خاصة بعد تطوير أداء الكوادر البشرية العاملة فيها ودعمها تكنولوجيا وميدانيا لتحقيق أداء أفضل باستخدام الأساليب العلمية والتطبيقية وأحدث النظم التكنولوجية.

وأكدت على اهتمامها بتطوير مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات بهدف توفير خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة وتحقيق الشفافية والنزاهة؛ وذلك تحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030، إضافة إلى تنفيذ توجه الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات.

وأوضحت أن ورشة العمل الثانية عن وحدة المتغيرات المكانية في المحافظات وستنفذ خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري ويشارك فيها 230 مشاركا، من أعضاء وحدة المتغيرات المكانية على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، وأعضاء لجان استرداد الأراضي على مستوى كل محافظة.

وشددت على أهمية هذه الورشة في ظل قيام الوزارة بإنشاء هذه الوحدات فى المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية لرصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق على مستوى كل الأحياء والمراكز والمدن في جميع المحافظات مما يساعد في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.

وأشارت إلى أن ورشة العمل ستركز على الدروس المستفادة من العمل خلال الفترة السابقة لتعميم الإيجابيات وتلافي السلبيات وعلاقة المتغيرات المكانية بالمراكز التكنولوجية وأيضا بمنظومة الأملاك وبروتوكول حصر وإدارة أملاك الدولة ومعوقات العمل في وحدة المتغيرات المكانية وسبل التغلب عليها وتوحيد نماذج العمل واستمارة العمل الميداني وآليات التنسيق مع الشركاء.