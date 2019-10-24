وزير التجارة: الخبرات الروسية واستغلال الموارد الطبيعية الإفريقية ركيزتان أساسيتان لإنشاء صناعات مشتركة

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أهمية الاستفادة من الخبرات الصناعية الروسية المتطورة واستغلال الموارد الطبيعية الإفريقية الضخمة في إنشاء صناعات روسية إفريقية مشتركة تلبي احتياجات القارة الإفريقية وتصدر الفائض للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء المزيد من المناطق الصناعية الروسية بالقارة الإفريقية تتضمن مختلف الصناعات الروسية وذلك على غرار المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بجلسة "آفاق جديدة للتعاون بين روسيا وإفريقيا.. فرص إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بالقارة الإفريقية على غرار المنطقة الصناعية الروسية في مصر" وذلك في إطار فعاليات قمة "روسيا- إفريقيا" والمنعقدة بمدينة سوتشي الروسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشارك في فعاليات الجلسة كل من نائبة رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وأندريه سليبنيف الرئيس التنفيذي لمركز الصادرات الروسي، والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار الوزير إلى أهمية المناطق الصناعية في تطوير منظومة الإنتاج وسد ثغرات الإنتاج والتوزيع وتقليل تكلفة النقل اللوجستي والتكاليف الفنية بالإضافة إلى دعم البعد الاجتماعي من خلال خلق فرص العمل، وتنمية الاقتصاديات القومية لدول القارة الإفريقية، لافتًا إلى أن إنشاء المناطق الصناعية الروسية بالقارة الإفريقية يسهم في تعزيز استثمارات القطاعين العام والخاص والنفاذ إلى أسواق خارجية جديدة.

ونوه نصار بأهمية تشجيع مشاركة دوائر الأعمال الروسية بمشروعات المنطقة الصناعية الروسية في مصر، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين والصناعات القائمة عليه يُعد أحد أهم القطاعات التي يمكن استغلالها في تدشين صناعات إفريقية روسية متطورة تلبي احتياجات السوق الإفريقية وتصدر للأسواق العالمية.

وأوضح أن هناك فرصًا ضخمة للتعاون بين روسيا ودول القارة الإفريقية في مجالات النقل والبنية الأساسية وتصنيع القطارات والشاحنات وإنشاء خطوط السكك الحديدية خاصة في ظل الاهتمام البالغ لحكومات الدول الإفريقية بتطوير البنية التحتية.