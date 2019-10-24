خبير قانون دولي: الجيش في البلاد العربية يحارب الإرهاب نيابة عن العالم







قال محمد جبريل اللافي، الخبير في القانون الدولي، إن التحليل الدقيق للقضية الليبية يوضح سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على الأموال في ليبيا بدعم دولي، مشيرًا إلى محاربة الجيش الليبي لهذه الجماعات.

وأضاف في برنامج «العرب في أسبوع» ، المذاع على فضائية« TEN» مساء الخميس، أن الجيش الليبي يمثل انتفاضة شعب على مجموعات إرهابية مشكلة من تنظيم القاعدة وداعش وعصابات الإخوان المسلمين وتجار فساد وسرقة بالبلاد.

تابع: عمليات القيادة العامة للجيش الليبي حققت انتصرت من خلال الانتشار من أقصي الشرق إلى أقص الجنوب، والسيطرة على المدن المحيطة بطرابلس، موضحًا بأنه لم يتبقي سوى المدن المستفيدة من أموال الإخوان المسلمين.

ووجه الشكر للحكومة المصرية والشعب المصري، والذي يسعى للقضاء على الإرهاب، معقبا «الجيش في الدول العربية يحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع».



