وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ قبل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2 بعد التطوير

تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، صباح اليوم، مطار شرم الشيخ الدولي للوقوف على استعدادات المطار النهائية لاستقبال الموسم السياحي الشتوي الجديد، وخاصة بعد قرار الحكومة البريطانية عودة رحلات الطيران المباشرة إلى مطار شرم الشيخ.

كما تابع الوزير الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2 بالمطار بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة والذي يأتي في إطار خطة وزارة الطيران المدني لاستيعاب الأعداد المتزايدة للركاب وخصوصا في موسم الشتوي الحالي الذي من المتوقع أن يشهد حركة سياحية كبيرة بمدينة شرم الشيخ.

واستمع الوزير لشرح تفصيلي من الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، واللواء صادق شورى مدير مطار شرم الشيخ عن مراحل تطوير المبنى تمهيدا للتشغيل التجريبي خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث إن مشروع توسعة مبنى الركاب رقم 2 يهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 إلى 9 ملايين راكب سنويا، ومن المقرر زيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنويا.

كما شملت عمليات التطوير بالمطار تطوير المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار وكذلك الأسوار الخارجية وتركيب أنظمة كاميرات مراقبة حديثة وكاونترات جوازات للتأكد من انتظام التشغيل خاصة في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا مما يساهم في انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار.

كما تفقد وزير الطيران المدني جميع مرافق المطار وغرفة كاميرات المراقبة، واطمئن على الخدمات المقدمة للمسافرين وبخاصة مرحلة إنهاء إجراءات السفر والوصول.

وفي ختام الزيارة، قدم الفريق يونس المصري الشكر لجميع العاملين بالمطار على ما يبذلونه في أداء المهام المنوط بهم خلال الفترة الماضية، وهنأهم على اجتياز مراحل تجديد ترخيص مطار شرم الشيخ من قبل سلطة الطيران المدني وحثهم على مضاعفة المجهود والاستمرار في العمل من أجل توفير خدمات شاملة لجميع المسافرين من وإلى المطار.

يأتي مشروع مبنى الركاب 2 بمطار شرم الشيخ الدولي ضمن مشروعات وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية بها وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والتي تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة صناعة النقل الجوي بجمهورية مصر العربية.