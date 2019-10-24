الولايات الألمانية تناقش غدا التعددية وحماية المناخ

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يواصل رؤساء وزراء الولايات الألمانية مؤتمرهم السنوي لمناقشة الموضوعات المشتركة، ويناقشون غدا بصفة خاصة موضوع إصلاح التعددية وتمويل نفقات حماية المناخ.

وبدا اليوم الخميس مع أول يوم من أيام المؤتمر أن الأغلبية لن تتوفر لمقترح تقدمت به ولايات بافاريا وبادن فيرتمبيرج وشمال الراين ويستفاليا القاضي بمنح الولايات الأقوى صلاحيات وحقوقا أكبر.

كان العديد من رؤساء حكومات الولايات رفضوا هذه الفكرة بوضوح وحذروا من ظهور "التعددية التنافسية".

إلا أن التوافق ظهر على عكس ذلك في المطالبة بقسمة عادلة في تحمل النفقات بين الحكومة والولايات في حماية المناخ.

وجاء في الاقتراح النهائي الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) على نسخة منه أن برنامج حماية المناخ الخاص بالحكومة الألمانية يؤدي إلى أعباء مالية كبيرة.

وأضاف الاقتراح أنه لو بقي تحصيل الواردات الإضافية لدى الحكومة الاتحادية فسوف يؤدي هذا إلى "اضطرابات هائلة" في المنظومة المالية المتبعة مع الولايات.

وقال الاقتراح إن تطبيق برنامج حماية المناخ يتطلب "قسمة ملائمة للأعباء بين الحكومة والولايات والبلديات".



