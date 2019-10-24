مجموعة «ريكيت بنكيزر» البريطانية للأدوية تتوصل لتسوية بـ700 مليون دولار مع الولايات المتحدة

توصلت مجموعة "ريكيت بنكيزر" البريطانية للأدوية إلى اتفاق بقيمة 700 مليون دولار مع نيويورك وخمس ولايات أمريكية أخرى أمس الأربعاء، لتسوية مزاعم بأنها استخدمت أساليب مشبوهة لتسويق عقار "سوبوكسون" الذي يحتوي على مواد أفيونية.

واتُهمت "ريكيت" بالترويج غير المناسب لعقار يعالج إدمان الأفيون، على الرغم من أن العقار نفسه يحتوي على مركبات أفيونية قوية يمكن إدمانها.

ووفقا لبيان أصدرته المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، أدى ذلك إلى إنفاق أموال المعونة الطبية للولاية بشكل غير ملائم.

وقالت جيمس في بيان: "لقد خدعت ريكيت الشعب حول التأثيرات الحقيقية لسوبوكسون وشجعت الأطباء على وصفه (للمرضى) بشكل خاطئ، بينما احتالت على نيويورك بعشرات الملايين من الدولارات في هذه العملية".

وبموجب الاتفاق، سيتلقى برنامج المساعدات الدوائية لنيويورك أكثر من 9ر71 مليون دولار من المبالغ المستردة، بينما ستتم إعادة 9ر39 مليون دولار إلى ولاية نيويورك.

والولايات الأخرى المشمولة في هذه التسوية هي كاليفورنيا وإنديانا وأوهايو وفرجينيا وواشنطن. ولم يتم الإعلان بعد عن كيفية الاستفادة من الاتفاق.

وهذا هو الاتفاق الثاني الذي تتوصل إليه الشركة مع الولايات المتحدة حتى الآن، حيث توصلت في وقت سابق من هذا العام، إلى تسوية بقيمة 4ر1 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة الاتحادية.

وتواجه صناعة المستحضرات الدوائية حاليا أكثر من 2600 دعوى قضائية من الولايات والمدن والمقاطعات الأمريكية التي تطلب مليارات الدولارات لمكافحة الإدمان والجرعات الزائدة.

ووفقا لبيانات حكومية، فقد تم ربط حوالي أربع حالة وفاة بإساءة استخدام المواد الأفيونية على نطاق واسع في الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين.