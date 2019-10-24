نائب محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق والمسارات استعدادا لاستقبال الموسم السياحي

وجه محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الطرق والمسارات السياحية بالبرين الشرقي والغربي في إطار الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي الجديد.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها نائب المحافظ اليوم الخميس، والتي تضمنت العبارة النهرية والمرسى السياحي وطريق كوبري البغدادي وصولاً إلى مدخل مدينة القرنة بالبر الغربي، بجانب الموقع المحدد لإقامة عروض "أوبرا عايدة" للوقوف على التجهيزات الخاصة بالاحتفال والذي يقام بعد غد السبت.

كما وجه نائب المحافظ بتكثيف حملات النظافة في الشوارع الرئيسية والميادين والمناطق السياحية، بجانب إنهاء أعمال التشجير ورفع المخلفات من على جانبي الطريق وإنهاء أعمال الدهانات الخاصة باللون الموحد للمدينة؛ بما ينعكس على المظهر الجمالي للمحافظة.



