مسئولون أمريكيون: من المرجح أن يأمر البنتاجون بنشر دبابات ومئات الجنود شرقي سوريا

قال مسئولون أمريكيون إن وزارة الدفاع (بنتاجون) "من المرجح" أن تأمر بنشر دبابات ومئات الجنود شرقي سوريا.

وأضاف المسئولون الأمريكيون، الذين لم تُذكر اسماؤهم، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أذاعتها اليوم الخميس، أن الدبابات ستقدم من إحدى الوحدات المتواجدة بالفعل في الوقت الحالي في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح المسئولون أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال مستمراً إلى حد كبير إلا أن جميع الأطراف لا تتوافق حوله.

يأتي الإعلان عن هذه الخطط بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقفاً لإطلاق النار شمالي سوريا وإبقاء عدد من الجنود الأمريكيين لحماية آبار النفط.