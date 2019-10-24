ترودو يستبعد تشكيل ائتلاف بعد خسارة مقاعد في الانتخابات الكندية

استبعد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الأربعاء، تشكيل حكومة ائتلافية بعد فوز حزبه الليبرالي في الانتخابات التي أجريت يوم الاثنين ولكن بأغلبية غير مطلقة.

وقال ترودو في أول مؤتمر صحفي بعد الانتخابات "أؤكد لكم أنه ليس في خططنا تشكيل أي نوع من الائتلاف، رسمي أو غير رسمي".

إلا أن ترودو تعهد بالعمل مع أحزاب المعارضة وقال إنه سيناقش الدعم البرلماني لحكوم الأقلية التي سيترأسها.

وبالنسبة لأولويات حكومته، التي قال إنها ستؤدي اليمين يوم 20 نوفمبر، أشار رئيس الوزراء إلى العمل لمكافحة تغير المناخ و تكلفة المعيشة.

وقال ترودو (47 عاما) أيضا إنه يعتزم المضي قدما في إقامة مشروع توسعة خط أنابيب نفط مثير للجدل، على الرغم من معارضة الحزب الديمقراطي الجديد وحزب الخضر، اللذين ربما يحتاج إلى دعمهما لتمرير سياساته.

وكان ترودو قد حصل على أغلبية مطلقة في انتخابات عام 2015 إلا أن حزبه الليبرالي فقد 20 مقعدا في انتخابات برلمان أوتاو التي أجريت يوم الاثنين ليتراجع عدد مقاعده من 177 مقعدا إلى 157 مقعدا، أقل من الأغلبية بـ13 مقعدا.