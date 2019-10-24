مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بطل السنغال

يخوض الزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس، مواجهة صعبة أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي، على ملعب السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة اليوم، بهدف نظيف على أقل تقدير من أجل بلوغ مرحلة المجموعات ، بعدما خسر لقاء الذهاب في السنغال بهدفين مقابل هدف، وفي حالة تأهله سيقع في المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الانجولي وزيسكو الزامبي.

ومن المتوقع أن يدخل الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» المدير الفني للزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي ويوسف أوباما.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، محمد أوناجم ومصطفى محمد.