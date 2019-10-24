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بوتين يأمل في تغلب الجزائر على الصعوبات الداخلية

بوتين
بوتين
موسكو - أ ش أ
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 5:52 م | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 5:52 م

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا تأمل في أن تتغلب الجزائر على الصعوبات الداخلية وتقوي الدولة والسيادة.

وقال بوتين خلال جلسة مباحثات على هامش قمة روسيا أفريقيا مع الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس: "تمر الجزائر اليوم بأحداث سياسية داخلية هامة، ونحن نأمل خلصين في أن ينجح الشعب الجزائري في التغلب على صعوبات الفترة الانتقالية التي يمر بها بلدكم الآن نحن على يقين من أن كل في نهاية المطاف سينتهي بوضع مربح للشعب الجزائري، وسيعزز دولته وسيادته"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

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