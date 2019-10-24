 خالد الجندي: «قبول العوض» من الدين.. ومن أفسد شيئا عليه إصلاحه - بوابة الشروق
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خالد الجندي: «قبول العوض» من الدين.. ومن أفسد شيئا عليه إصلاحه

خالد الجندي
خالد الجندي
أميرة علي
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 8:37 م | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 8:37 م

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن اعتقاد المواطنين بأن قبول العوض حرام، هو أمر خاطئ، لأن قبول العوض من أساس الدين والسنة، مؤكدًا بأن عدم قبوله يعتبر تنازلًا عن الحق.

وأضاف في برنامج «لعلهم يفقهون» ، المذاع على فضائية «dmc» مساء الخميس، أنه من الأخطاء الشائعة بين المواطنين هي حديثهم عن عدم قبول العوض، وذلك لأن من أفسد شيئًا فعليه بإصلاحه، معقبًا: «كل واحد حر في قراره ولكنه فى النهاية هو أمر من أمور الدين».

وأشار إلى أن العوض هو حق الأولاد والبيت ولا يصح التنازل عنه، منوهًا بأهمية عدم المبالغة فى العوض أو الطلب بأكثر من حق الشيء المراد إصلاحه.

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