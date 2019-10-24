مختار جمعة من مناقشة «الحوار الثقافي بين الشرق والغرب»: علينا اعتماد لغة الحوار بديلا للصدام



مختار جمعة: الحوار ضرورة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين الأمم

مصطفى الفقى: مصر على مر العصور نموذجا للوحدة والتسامح بين الأديان



قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، إن الحوار ضرورة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين الأمم والشعوب، ويعمل على نشر وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين البشر، واعتماد لغة الحوار بديلا للصدام والاحتراب.

وأضاف خلال الندوة التى أقيمت اليوم الخميس، لمناقشة كتاب «الحوار الثقافي بين الشرق والغرب»، بالمجلس الأعلى للثقافة، وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، وأدارها الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة. «علينا تحكيم لغة العقل والسعي إلى نبذ العنف والتطرف، كما أنه يعمل على تأصيل قيم الإيثار واحترام الخصوصيات».

وبدوره قال الدكتور مصطفى الفقى، إن مصر على مر العصور تعد نموذجا للوحدة والتسامح بين الأديان، وأشار إلى أن الكتاب يعد وثيقة علمية لاعتماده على مراجع وأبحاث مدعمة بأيات من القرآن الكريم، وأوضح ضرورة نشر مبدأ الحوار الداخلى بين أفراد الأسرة الواحدة والمجتمع الواحد لنجاح الحوار الخارجى مع مختلف الشعوب والثقافات، مؤكداً على أن تعاليم الدين الإسلامى تضم رؤية إنسانية شاملة.

من جانبها أشادت الدكتورة هويدا مصطفى، بالحراك الثقافى المتنوع الذى تشهده ربوع مصر حالياً، واثنت على مناقشة الكتاب داخل أحد صروح وزارة الثقافة، وتوقيت إصداره نظرا لانتشار الأفكار المتطرفة وعدم قبول الآخر، لافتة إلى أنه يناقش مجموعة من الموضوعات التى تبرز دور القيم باعتبارها وسيلة مثلى لتجاوز الكثير من المشكلات. وأضافت أن الإسلام تعرض لتشويه صورته في أذهان الغرب نتيجة اختزاله في التطرف والإرهاب.

كما استعرض الدكتور هشام عزمى، العديد من الموضوعات التى يضمها الكتاب منها: «أهمية الحوار وأسسه وأدابه، والحوار الثقافى بين الشرق والغرب من منظور تاريخى، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن أطراف الحوار، وإعلاء قيمة التنوع الثقافى، والتعايش بديلاً للصراع، معوقات الحوار الثقافى بين الشرق والغرب وآليات تعزيزه وغيرها.

والكتاب يدور حول أهمية الحوارالثقافى بين الشرق والغرب، باعتباره وسيلة لتلاقى الحضارات كما يتناول أهمية الانفتاح على الثقافات والسعى إلى التعارف وكذلك ضرورة إعلاء القيم النبيلة والمثل العليا ونبذ الكراهية والعنف والتطرف، بأعتبار أن التراث الإنسانى يجمع ثقافات متنوعة تشمل توجهات فكرية مختلفة ساهمت فى تطوير الحياة والمجتمعات.