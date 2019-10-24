 قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية

د ب أ
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 9:35 ص | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 9:35 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قواته اعتقلت الليلة الماضية 13 فلسطينيا بالضفة الغربية.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية، وإرهابية شعبية".

ولم يذكر المتحدث ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل سلطات الاحتلال بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".

وأضاف المتحدث أن القوات تمكنت من ضبط "وسائل قتالية غير قانونية" خلال مداهمات في قرى فلسطينية.


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