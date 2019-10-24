قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية

التضامن: صلاح سفيرنا في الوقاية وحماية الشباب من المخدرات

التضامن: لسنا في خصومة مع أصحاب المعاشات.. وزيادة تدريجية وفقا للقانون الجديد

التضامن: الإبلاغ مسؤولية المواطن في حالة وجود أشخاص غير مستحقين ببرامج الوزارة