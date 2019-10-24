حملة في 4 ولايات ألمانية ضد عائلة لبنانية لتهريب البشر

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شنت الشرطة الألمانية حملة في أربع ولايات ضد عائلة لبنانية متهمة بتهريب البشر بشكل منظم.

وقال الادعاء العام بمدينة ترير بولاية راينلاند بفالتس، اليوم الخميس، إنه تم خلال الحملة تنفيذ مذكرتي ضبط وإحضار.

وأوضح الادعاء أن هناك تحقيقات ضد أفراد العائلة على خلفية تهريب أجانب إلى داخل ألمانيا وتهم جنائية أخرى.

وأشار الادعاء إلى أنه تم خلال الحملة مداهمة 28 عقارا، منها 16 عقارا بولاية راينلاند بفالتس و 10 عقارات بولاية شمال الراين فيستفاليا و عقار واحد في ولاية برلين وآخر بولاية زارلاند.

شارك في الحملة أكثر من 360 شرطيا من الشرطة الاتحادية ونحو 30 موظفا من إدارة الشرطة بمدينة ترير إضافة إلى ستة من نواب المدعي العام بالمدينة.

ولم يفصح الادعاء عن مزيد من التفاصيل حتى الآن.

ومن المقرر أن يكشف الادعاء العام بمدينة ترير ورئاسة الشرطة الاتحادية بمدينة بوتسدام ورئاسة الشرطة بمدينة ترير عصر اليوم.