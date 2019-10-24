 موديز تؤكد التصنيف الائتماني لليابان عند «إيه 1» - بوابة الشروق
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موديز تؤكد التصنيف الائتماني لليابان عند «إيه 1»

وكالة موديز
وكالة موديز
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 4:15 ص | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 4:15 ص

أكدت وكالة موديز صباح اليوم الخميس التصنيف الائتماني لليابان عند "إيه 1".

ويعني هذا التصنيف أن النظرة المستقبلية لا تزال مستقرة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت موديز أن هناك جهودا لاحتواء الإنفاق الحكومي.


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