موديز تؤكد التصنيف الائتماني لليابان عند «إيه 1»

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أكدت وكالة موديز صباح اليوم الخميس التصنيف الائتماني لليابان عند "إيه 1".

ويعني هذا التصنيف أن النظرة المستقبلية لا تزال مستقرة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت موديز أن هناك جهودا لاحتواء الإنفاق الحكومي.