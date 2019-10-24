السويد تبقي الباب مفتوحا أمام احتمال بيع سندات مدتها 100 سنة

أبقى مكتب إدارة الدين العام السويدي الباب مفتوحا أمام احتمال طرح سندات سيادية مدتها 100 سنة، حيث قال هانز ليندبلاد مدير عام المكتب إن بلاده تحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسة الموضوع قبل اتخاذ قرار نهائي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه التصريحات جاءت في أعقاب إعلان المكتب الموجود في العاصمة ستوكهولم أنه "لا يركز" حاليا على إصدار سندات بمثل هذا المدى الطويل، لكن تصريحات ليندبلاد في مقابلة مع بلومبرج ربما تشير إلى تغيير في الموقف.

وقال ليندبلاد إن مكتب إدارة الدين العام ينظر في الأمر "بدقة" وفكرة طرح سندات ذات مدى فائق الطول "مازالت على المائدة".

كان ليندبلاد قد أشار لأول مرة إلى احتمال طرح سندات يصل مداها إلى 100 سنة في أغسطس الماضي، حيث كانت أسعار الفائدة السلبية على السندات السيادية قد انتشرت في أكثر من دولة، وهو ما يعني أن إصدار سندات ذات مدى فائق الطول لن يكون مكلفا جدا.

يذكر أن أطول السندات السويدية مدى حاليا تستحق السداد في 2039 والعائد عليها 3ر0%، في حين أن العائد على السندات الأخرى الأقل مدى هو عائد سلبي أي أن مكتب الدين العام يسدد قيمة هذه السندات وقت استحقاقها بأقل من سعر الاكتتاب فيها. وتصل القيمة الإجمالية للسندات ذات العائد السلبي على مستوى العالم ككل إلى نحو 13 تريليون دولار.

كانت فنلندا المجاورة للسويد قد كشفت عن تفكيرها في إصدار سندات مدتها 100 عام للاستفادة من ظروف السوق المواتية وانخفاض العائد على السندات إلى مستويات قياسية.