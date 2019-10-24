 القومي للأورام: نقدم العلاج مجانا لجميع المرضى.. وبنريح الناس على قد ما نقدر - بوابة الشروق
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القومي للأورام: نقدم العلاج مجانا لجميع المرضى.. وبنريح الناس على قد ما نقدر

معهد الأورام
معهد الأورام
محمد عبد الجليل
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 10:20 م | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 10:20 م

علق الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، على سبب تسمية المعهد بـ "معهد الغلابة"، قائلًا: "لأننا بنعالج المرضى مجانًا كلهم، والمريض مبيدفعش حاجة هنا".

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الخميس: "ده بيؤدي إنه تبقى فيه زحمة، وإحنا بنحاول نريح الناس على قد ما نقدر، لكن الأعداد بتبقى زيادة، والناس اللي بتجيلنا هي اللي مبتقدرش تتحمل تكلفة العلاج الخارجي".

وفيما يتعلق بتكلفة علاج مريض السرطان، ذكر أن هناك بعض الحالات التي تصل تكلفة علاجها إلى نحو 500 ألف جنيه، متابعًا: "وفيه بعض الحالات بتبقى أرخص شوية في حدود 80 ألف".


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