قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 شبان فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 5 شبان فلسطينيين من شمال الضفة الغربية وجنوبها.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابا قرب الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من المدينة جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال المنتشرة بالبلدة القديمة وسط الخليل، اعتقلت شابا، من أمام مبنى البلدية القديم، بعد أن أوقفته واعتدت عليه بالضرب، وزعمت أن بحوزته سكينا، كما اعتقلت قوات الاحتلال فتى من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأوضح الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، أن قوات الاحتلال داهمت منزلا لفلسطيني بمنطقة خلة العين ببيت أمر، وحطمت باب المنزل وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتقلت نجله الأسير المحرر الفتى خطاب وحيد حمدي أبو مارية (17 عاما)، أما في شمال الضفة، فاعتقلت قوات الاحتلال شابين من مدينة نابلس.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الطور بالمدينة فجرا، واعتقلت الشاب خليل أبو شهاب، كما داهمت قرية روجيب شرقا واعتقلت الشاب ثائر الحلبي، عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.