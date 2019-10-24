 قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 شبان فلسطينيين في الضفة الغربية - بوابة الشروق
الخميس 24 أكتوبر 2019 11:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 شبان فلسطينيين في الضفة الغربية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 11:19 ص | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 11:19 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 5 شبان فلسطينيين من شمال الضفة الغربية وجنوبها.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابا قرب الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من المدينة جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال المنتشرة بالبلدة القديمة وسط الخليل، اعتقلت شابا، من أمام مبنى البلدية القديم، بعد أن أوقفته واعتدت عليه بالضرب، وزعمت أن بحوزته سكينا، كما اعتقلت قوات الاحتلال فتى من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأوضح الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، أن قوات الاحتلال داهمت منزلا لفلسطيني بمنطقة خلة العين ببيت أمر، وحطمت باب المنزل وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتقلت نجله الأسير المحرر الفتى خطاب وحيد حمدي أبو مارية (17 عاما)، أما في شمال الضفة، فاعتقلت قوات الاحتلال شابين من مدينة نابلس.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الطور بالمدينة فجرا، واعتقلت الشاب خليل أبو شهاب، كما داهمت قرية روجيب شرقا واعتقلت الشاب ثائر الحلبي، عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك