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الدولار الكندي يحافظ على مستواه أمام الدولار الأمريكي

أوتاوا - أ ش أ
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 9:49 م | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 9:49 م


حافظ الدولار الكندي على مستواه اليوم الخميس مقابل الدولار الأمريكي، متراجعا عن أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر في وقت سابق، حيث تحول المستثمرون انتباههم إلى قرارات سعر الفائدة الأسبوع المقبل من قبل بنك كندا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وسجل الدولار الكندي اليوم 1.3070 مقابل الدولار.. ووصلت العملة إلى أقوى مستوياتها خلال اليوم منذ 22 يوليو الماضي.

ويتوقع المستثمرون أن يترك البنك المركزي الكندي سعر الفائدة المرجعي الخاص به دون تغيير عند 1.75% في 30 أكتوبر وخلال الأشهر المقبلة، حيث يظهر الاقتصاد المحلي مرونة وقد يؤدي انتخاب حكومة أقلية اتحادية إلى زيادة الإنفاق المالي المعزز للنمو في المستقبل.


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