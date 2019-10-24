الرئيس الفلسطيني يقرر بناء منزل عائلة هدمه الاحتلال الإسرائيلي في رام الله

أعلن مسؤول فلسطيني أن الرئيس محمود عباس قرر، اليوم الخميس، إعادة بناء منزل عائلة فلسطينية بعد ساعات من هدمه من قبل الجيش الإسرائيلي في رام الله بالضفة الغربية.

وكتب وزير الشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "بقرار من الرئيس (عباس) سيتم بناء بيت عائلة أبو حميد الذي هدمته قوات الاحتلال من جديد، لن تكسرنا جرافات الاحتلال ولن ننحني أمامه ولن نركع، إرادتنا أقوى من دباباتهم وجرافاتهم. والنصر لنا".

من جهته، اعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن هدم إسرائيل منزل عائلة أبو حميد "صورة للإرهاب البشع الذي تمارسه عصابات جيش الاحتلال".

وقال قاسم، في بيان ، إن "هذه العائلة التي لديها خمسة أسرى في سجون الاحتلال وسادس شهيد تجسد صورة الصمود الفلسطيني، ونموذج التضحية العظيمة على طريق نضال شعبنا لانتزاع حريته".

وأضاف أن "القتل والاعتقال وهدم المنازل سياسة أثبتت فشلها في ثني جماهير شعبنا عن مواصلة كفاحه ضد الاحتلال".

وهدمت آليات إسرائيلية فجر اليوم منزلا قيد الإنشاء لعائلة أبو حميد في مخيم الأمعري للاجئين وذلك للمرة السادسة، وكانت أخر عملية هدم لمنزل العائلة تمت في ديسمبر الماضي.

وتعتقل إسرائيل خمسة من أفراد عائلة أبو حميد أحدهم تتهمه بقتل جندي إسرائيلي بإلقائه لوح رخام من منزله على قوة خاصة اقتحمت مخيم الأمعري في يونيو الماضي.