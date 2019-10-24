ميركل تسلم جائزة أفريقيا إلى الكينية روتيتش المتخصصة في الرقميات

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سلمت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الكينية جوليانا روتيتش، سيدة الأعمال المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، الجائزة الألمانية لأفريقيا عن دورها الاجتماعي في مجال الرقمنة.

وجاء تسليم الجائزة إلى روتيتش (42 عاما) خلال مراسم احتفالية أقيمت في برلين مساء يوم الأربعاء.

وقالت ميركل خلال كلمة التكريم، موجهة حديثها إلى روتيتش:" نجاحكم سيشجع العديد من النساء الأخريات".

وأضافت :" نحن بحاجة إلى أشخاص مثلكم لديهم الشجاعة للجديد وينقلون هذه الشجاعة إلى الآخرين".

ودعت ميركل إلى الاكتفاء بالنظر إلى المشاكل في أفريقيا وحسب " لكن لا يفوتكم أيضا قطار الزمن، وانظروا إلى الفرص في أفريقيا".

تجدر الإشارة إلى أن روتيتش واحدة من أنجح سيدات الأعمال المتخصصات في تكنولوجيا المعلومات في كينيا.

كانت روتيتش صرحت مؤخرا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في نيروبي بقولها:" شعاري هو خلق شيء وإصلاح شيء ومساعدة الآخرين".

وأسست روتيتش شركتها (أوشاهيدي) مع شركاء في أعقاب الانتخابات في كينيا عام 2007، في الوقت الذي وقعت فيه أعمال عنف عرقية استمرت على مدار أسابيع، ولم يتم الحديث آنذاك عن العديد من الحوادث في وسائل الإعلام.

وقد طورت تطبيقا يتم استخدامه عالميا ويتيح جمع ونقل المعلومات في أماكن الأزمات، كما حدث بعد كارثة موجات مد عالية (تسونامي) في اليابان.