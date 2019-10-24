البرهان: إدراج السودان في قائمة الإرهاب يهدد نجاح الفترة الانتقالية

قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، إن إدراج بلاده على القائمة الأمريكية للإرهاب، يهدد نجاح الفترة الانتقالية ويضع العراقيل أمامها، مؤكدا تطلعه أن يساعد منتدى قمة "سوتشي"، السودان في تجاوز تداعيات إدراجه في هذه القائمة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن البرهان قوله - خلال كلمته في الجلسة الختامية للقمة الروسية الإفريقية في سوتشي بروسيا اليوم الخميس - إن السودان يستشرف الآن مرحلة جديدة بعد ثورة شعبية عظيمة قادها شبابه ونساؤه وانحازت له فيها القوات المسلحة، مشددا على أن السودان يقوم بعمليات إعادة البناء والتنمية والإعمار، عبر شراكة وطنية خالصة بين القوات المسلحة وقوى الثورة.

وأكد أن ملتقى قمة "سوتشي" يمثل نقطة انطلاقة قوية للعلاقات الروسية الإفريقية في كافة المجالات، موضحا أن الإرث الكبير لهذه العلاقات يمثل سندا كبيرا لتطويرها؛ بما يخدم تحقيق المصالح والمنافع المشتركة لكل الأطراف.

وأوضح البرهان، أن إفريقيا قادرة على قيادة مبادرات لوضع الحلول للكثير من المشاكل العالمية كنقص الغذاء والطاقة، وأن قارة إفريقيا تحتاج فقط لمزيد من الشراكات السياسية والاقتصادية التي تحقق الأهداف الاستراتيجية.