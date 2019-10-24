رئيس البنك المركزي الأوروبي يرفض إعادة هدية صحيفة «بيلد» الألمانية

قال رئيس البنك المركزي الأوروبي المنتهية ولايته ماريو دراجي إنه لن يعيد الهدية التي تلقاها منذ سنوات من صحيفة "بيلد" الشعبية الألمانية بعد مطالبة الصحيفة باستردادها.

وأضاف دراجي في المؤتمر الصحفي التقليدي بعد الاجتماع الدوري لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس "اعتقد أن هناك مقولة ألمانية قديمة تقول إن الهدية هدية، لذلك اعتزم الاحتفاظ بها".

كانت الصحيفة الألمانية قد منحت دراجي في عام 2012 هدية عبارة عن خوذة عسكرية تعود للعصر البروسي القديم في ألمانيا تقديرا لموقفه المتشدد تجاه السياسة النقدية للبنك المركزي في ذلك الوقت.

ولكن في السنوات التالية تبنى البنك المركزي الأوروبي تحت قيادة دراجي سياسة نقدية فائقة المرونة كجزء من جهود البنك لتحفيز اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما دعا الصحيفة الألمانية إلى المطالبة باسترداد الهدية.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه رئيس البنك المركزي الأوروبي حكومات دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى زيادة الإنفاق العام، بما يتماشى مع السياسة النقدية فائقة المرونة التي يتبناها البنك المركزي الأوروبي لتحفيز اقتصادات منطقة اليورو.

وقال دراجي في مؤتمره الصحفي التقليدي بعد الاجتماع الدوري لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه على دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة تبني سياسات مالية داعمة للنمو، مضيفا أنه على الدول التي تمتلك فوائض مالية أن تتحرك لتحفيز النمو.

ورفض دراجي الانتقادات الموجهة إلى السياسة النقدية التكيفية التي يتبناها البنك المركزي، قائلا إن أحدث البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو، أظهرت أن الجولة الجديدة من إجراءات تحفيز الاقتصاد التي أطلقها البنك "كانت مبررة".