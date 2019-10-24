بوتين: القارة الإفريقية تتمتع بميزة تنافسية ونعمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري معها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القارة الأفريقية تتمتع بميزة تنافسية ونعمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري معها.

وأضاف بوتين - خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، على هامش منتدى (روسيا - أفريقيا) المنعقد في سوتشي - : "لا بد أن نذكر أن هذا المنتدى فتح نوعًا من العلاقة الجيدة بين روسيا وأفريقيا بمشاركة أكثر من 40 دولة من الرؤساء، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات".

وأوضح أنه نتيجة للعمل المشترك تم عقد اتفاقات تساعد على تنمية العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأفريقيا في الناحية العملية والتكنولوجية والتحول إلى الرقمية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرار بناء على التشاور مع الأصدقاء الأفارقة حول تشكيل آلية للحوار الجديدة وهي منتدى شراكة (روسيا - أفريقيا).

ولفت إلى أنه في إطار هذا المنتدى فكل 3 سنوات ستعقد لقاءات مع مستوى القمة بالتناوب في روسيا وإحدى الدول الأفريقية، كما ستعقد مشاورات سنوية لوزراء الخارجية بين روسيا وثلاثية الدول الأفريقية (الرئيس الحالي والسابق والقادم للاتحاد الأفريقي).

وأشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات بين روسيا والبلدان الأفريقية تعتمد على تقاليد راسخة للصداقة والتضامن تعود جذورها إلى دعم الشعوب الأفريقية في نضاله ضد الاستعمار والعنصرية والتمييز العنصري، ودعم روسيا لاستقلال هذه الدول وسيادتها.