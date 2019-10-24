انطلاق فعاليات اليوم الختامي لأسبوع القاهرة للمياه

انطلقت، قبل قليل، فعاليات اليوم الختامي لأسبوع القاهرة للمياه، في نسخته الثانية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه".

وتنظم وزارة الموارد المائية والري جلسة عامة تحت شعار "استخدام موارد المياه غير التقليدية في ظل الندرة المائية"، من المقرر أن تتناول آليات الاستفادة من موارد المياه غير التقليدية، وفي مقدمتها إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة والتحلية، في ظل الندرة المائية وعدم قدرة المياه الطبيعية على تلبية الطلب المتزايد على لمختلف القطاعات في العديد من الدول بجميع أنحاء المنطقة.

وتناقش التأثيرات البيئية والصحية والطاقة المستخدمة بعناية أثناء تحديد هذه الموارد.

كما تشهد فعاليات اليوم تنظيم وزارة الري، وبالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، جلسة بعنوان "أفضل ممارسات المزارعين في ترشيد استهلاك المياه"، يترأسها ويديرها ويحضرها مزارعون من جميع أنحاء مصر.

وستشهد الجلسة تقديم حزمة من العروض حول أفضل ممارسات المزارعين الناجحة في مجال الحفاظ على المياه.

وتتضمن أجندة اليوم الختامي، عقد وزارة الري جلسة بعنوان "تحويل المياه ذات الجودة المنخفضة إلى موارد مياه صالحة للاستعمال"، ومن المقرر أن تتناول استعراض القضايا المتعلقة بمياه الصرف الصحي ومياه الصرف المنزلي والمياه الجوفية المالحة وشبه المالحة.

وتشمل الجلسة عروضا حول نوعية مياه الصرف الصحي على طول قناة السلام غرب السويس، كمثال، وتأثير الري بمياه الصرف الصحي على التربة والنبات وصحة الإنسان، ومن المقرر أن تقدم توصيات لتقليل احتمال التلوث.

وتعقد وزارة الري كذلك جلسة فنية بعنوان "المياه المالحة بين التخفيف والتحلية"؛ تتناول القضايا كافة المتعلقة بالمياه الجوفية المالحة وتحلية المياه ومعالجة المياه العادمة.

وتشهد الجلسة عرضا حول إمكانات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية من خلال التحليل التقني والاقتصادي لوحدات التحلية المختلفة في مصر.

وعلى هامش الفعاليات، يختتم اليوم اجتماع المجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه، والتي انطلقت أمس، بجلسة ترأسها وزير الري ومسؤولة المياه في وزارة البنية التحتية الهولندية، تضمَّنت نقاشات حول المشروعات المشتركة للتكيف مع التغيرات المناخية وتطوير نظم الري والصرف.

وتعرض الاجتماع لأهم نتائج مهمة فريق العمل من الحكومة الهولندية إلى مصر، والتي تمت خلال الفترة من 2 حتى 11 أبريل الماضي، والتي كانت تهدف إلى وضع إطار عام لاستئناف برنامج التعاون الإنمائي للحكومة الهولندية في مصر، بعد غياب لمدة 8 سنوات منذ عام 2011، مع تحديد أهم مجالات التعاون والمشروعات التي سيتم إدراجها في البرنامج الجديد والمقدم في شكل منحة من الحكومة الهولندية، والذي سيستمر حتى العام 2022.

وتختتم كذلك فعاليات ملتقى أطفال المياه، الذي يعقد لليوم الثالث تحت عنوان (سفراء المياه الصغار)، بتنظيممن وزارات: الري، والثقافة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والاتحاد الأوروبي.

وتختتم كذلك أعمال الاجتماع العشرين للهيئة المشتركة المسؤولة عن دراسة وتطوير الخزان الجوفي النوبي.

كما تنتهي اليوم فعاليات معرض أسبوع القاهرة للمياه، والذي استعرض أحدث المنتجات والتقنيات في تحلية المياه والطاقة المتجددة، بمشاركة هيئات وشركات حكومية وخاصة، محلية وأجنبية.