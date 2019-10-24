تجديد حبس المتهمين في واقعة التعدي على معاق داخل صالون حلاقة بالشرقية

أصدر أصدر قاضي المعارضات بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس،، قرارًا بتجديد حبس 5 شباب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، للمرة الخامسة؛ لاتهامهم بالتعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بقرية كفر "إبراش" التابعة لدائرة المركز.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بعرض المجني عليه على الطب الشرعي، فيما تجمهر أهالي المتهمين أمام سراي النيابة العامة، حيث حاولوا توسيط رجال من كبار القرية وعضو مجلس شعب سابق لمحاولة الصلح مع أسرة الشاب المجني عليه.

وأمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، بتشميع صالون الحلاقة الذي شهد الواقعة، وقطع المرافق عنه.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بتداول مقطع فيديو لمجموعة شباب يعتدون على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة يحمل اسم "شريف" بقرية كفر "إبراش" التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

وتبين أن مرتكبي الواقعة 6 شباب من القرية، جرى ضبطهم والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت حبس 5 منهم على ذمة التحقيقات، مع عرض المجني عليه على الطب الشرعي.