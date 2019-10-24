البرلمان الألماني يقر حد أدنى لأجور المتدربين

أقر البرلمان الألماني، اليوم الخميس، قانونا للحد الأدنى لأجور المهنيين أثناء فترة التدريب السابقة للتوظيف.

ومن المنتظر أن تؤدي هذه الخطوة لزيادة أجور عشرات الآلاف من المتدربين في ألمانيا، العام المقبل، حيث لن يقل الراتب الشهري للمتدرب عن 515 يورو بعد تطبيق القانون، اعتبارا من العام القادم.

وسيتم زيادة هذا المبلغ تدريجيا خلال السنوات المقبلة حتى يصل إلى 620 يورو، خلال السنة الأولى من التدريب.

كما سيرتفع أجر المتدرب خلال العام الثاني والثالث من الإعداد المهني.

وتسعى الحكومة الألمانية من خلال هذا القانون لجعل التدريب المهني أكثر جاذبية للشباب وخفض أعداد الشباب الذين لا يواصلون هذا التدريب.

قالت وزيرة التعليم الألمانية، أنيا كارليتشيك، العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي، اليوم في البرلمان، إن النظام المزدوج للتدريب يعد إلى جانب شعار "صنع في ألمانيا" ماركة مسجلة أخرى لألمانيا، ولكنها أكدت في الوقت ذاته ضرورة أن يشغل أرباب العمل أماكن التدريب الخالية لديهم.

وأوضحت الوزيرة أن نحو 115 ألف شاب متدرب، يمكن أن يستفيد، من الناحية الحسابية، على المدى البعيد من الحد الأدنى لأجور المتدربين، حيث تشير بيانات وكالة العمل الألمانية إلى أن هذا هو عدد المتدربين الذين حصلوا عام 2017 على أقل من 500 يورو شهريا، بل إن كثيرا منهم كان يحصل على أقل من 400 يورو، حيث إن المتدربين في عدد من المهن مثل مهنة الحلاقة، وخاصة في مناطق شرق ألمانيا، يحصلون على أجر منخفض أثناء فترة الإعداد المهني.

ويسمح القانون باستثناءات من الحد الأدنى للأجور إذا كان هناك توافق بهذا الشأن بين أرباب العمل والنقابات المعنية.

ويحتاج القانون لإقرار مجلس الولايات قبل أن يصبح ساريا.