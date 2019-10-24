وكالة إيطالية: روما ترحب بعقد اجتماع في القاهرة لاستئناف تحقيقات قضية ريجيني

ذكرت وكالة آكي الإيطالية، أن النائب العام المصري الجديد، المستشار حمادة الصاوي وجه دعوة إلى السلطات القضائية في روما لعقد إجتماع في القاهرة لاستئناف التحقيقات الثنائية المتعلقة بمقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة 2016.

ونقلت الوكالة عن مصادر إعلامية، أن "الدعوة المصرية جاءت عبر رسالة إلى السفير الايطالي في القاهرة جامباولو كانتيني، أكد خلالها المستشار الصاوي: العزم على إحراز تقدم في مجال التعاون القضائي بين البلدين في التحقيقات بقضية ريجيني".

من جانبه، وصف وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو هذه الدعوة بـ"الخبر الهام الذي ترحب به الحكومة الإيطالية"، مجددا "التزام الدولة الأقصى للكشف عن حقيقة ملابسات مقتل الباحث الايطالي"، وفق الوكالة.

وأكدت الوكالة إلى أنه "من المتوقع أن يتم هذا الاجتماع في القاهرة بين الطرفين المصري والايطالي بعد تعيين النائب العام الجديد في روما".