 النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لحماية الانتخابات من التدخل الأجنبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لحماية الانتخابات من التدخل الأجنبي

أ ش أ
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 11:54 ص | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 11:54 ص

أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لحماية الانتخابات الأمريكية من التدخل الأجنبي.
وذكرت مجلة (بولتيكو) الأمريكية، اليوم الخميس، أن مشروع القانون حصل على موافقة 227 نائبا في مقابل 181 نائبا قاموا بالتصويت ضده، وينص القانون على إبلاغ الحملات الانتخابية عن العروض غير المشروعة التي يتلقونها من الحكومات الأجنبية لمساعدتهم، كما يحظر تنظيم حملات اتصال بين المرشحين والحكومات الأجنبية.
وبعد أقل من ستة أشهر ، أصبح قانون مكافحة التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية، جزءًا صغيرًا من الحملة التي يشنها الديمقراطيون لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، حول الجهود التي بذلها من أجل التماس مساعدة أوكرانيا السياسية لإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

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