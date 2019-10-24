أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، باللقاء الذي عقده اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول أزمة سد النهضة.

وقال «آبي أحمد»، في تصريحات تليفزيونية عرضتها فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، إن اللقاء الذي عقده مع «السيسي»، مفيدًا جدًا، مشيرًا إلى أن الإعلام هو الذي يؤجج الأزمة ويختلق المشكلات.

وأضاف أنه من خلال هذا اللقاء، تبين وجود رغبة لدى المسؤولين والمواطنين في الدولتين للعمل معًا، بما يفيدهما.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي،لقاءً مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في مدينة سوتشي الروسية، اليوم الخميس، تم خلاله مناقشة تطورات أزمة سد النهضة، والاتفاق على ضرورة مواصلة المفاوضات.