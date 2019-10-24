السودان يُخطط للقضاء على شلل الأطفال في غضون 3 سنوات

قال الدكتور أكرم التوم وزير الصحة السوداني، إن وزارته تسعى للقضاء على شلل الأطفال خلال 3 سنوات، هى عمر الحكومة الانتقالية الحالية.

وأضاف التوم، خلال كلمته في الاحتفال باليوم العالمي لاستئصال شلل الأطفال والذي نظمته وزارة الصحة، أنه سيتم في نهاية شهر أكتوبر من عام 2022، الانتهاء من المسح والتقصي للحماية من الأمراض والأوبئة بالسودان.

وشدد الوزير السوداني على ضرورة التحقق من النسبة التي حققها برنامج التحصين الموسع خاصة في الولايات، والتي أعلن في السابق أنها بلغت 90 %، موضحا أن الحكومة الجديدة ومن منطلق الشفافية تريد أن تتأكد من مدى صحة هذه النسبة.. معربا عن أمله في الوصول عام 2022، إلى سودان خال من مرض شلل الأطفال.



