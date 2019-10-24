مقتل 7 مسلحين موالين لـ«داعش» في تبادل لإطلاق النار بالفلبين

أعلن مسؤولون في الجيش والشرطة بالفلبين، اليوم الخميس، مقتل 7 أشخاص يشتبه في أنهم من الإسلاميين، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بجنوب البلاد.

وكان الاشتباك المسلح قد اندلع أمس الأربعاء، عندما قام فريق مشترك من جنود الجيش وأفراد الشرطة بمداهمة منزل خاص بالانتحاري المشتبه به "ماما ماكاليمبول"، في بلدة ميدساياب بإقليم نورث كوتاباتو، على بعد 915 كيلومترا جنوب مانيلا.

وقال الميجور أرفين إنسيناس، وهو متحدث إقليمي باسم الجيش، إن ماكاليمبول والقتلى الستة، يُعتقد أنهم أعضاء في جماعة "مقاتلو بانجسامورو الإسلامية من أجل الحرية"، التي تعهدت بالولاء لتنظيم داعش الإرهاببي.

وأوضح إنسيناس أن القوات صادرت العديد من الأسلحة النارية والذخيرة من المنزل.

من ناحية أخرى، قال البريجادير جنرال ألفريد كوربوس، وهو مدير شرطة إقليمي، إن ماكاليمبول هو رابع أكثر المطلوبين في ميدساياب، حيث أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه بتهمة الشروع في القتل.

يشار إلى أن جماعة "مقاتلو بانجسامورو الإسلامية من أجل الحرية" هى فصيل منشق عن "جبهة مورو الاسلامية للتحرير"، التي وقعت على اتفاق سلام مع الحكومة في عام 2014.

وقد أعلنت الجماعة في وقت لاحق تحالفها مع تنظيم داعش، وتم إعلان مسؤوليتها عن حوادث تفجير وجرائم ابتزاز، وأنشطة إجرامية أخرى.