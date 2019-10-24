وزير التجارة: الاستفاد من الخبرات الروسية والإفريقية ركيزة أساسية لتلبية احتياجات القارة

أكد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أهمية الاستفادة من الخبرات الصناعية الروسية المتطورة واستغلال الموارد الطبيعية الإفريقية الضخمة في إنشاء صناعات روسية إفريقية مشتركة تلبي احتياجات القارة الأفريقية وتصدر الفائض للأسواق الأقليمية والعالمية، مشيرا إلى إمكانية إنشاء المزيد من المناطق الصناعية الروسية بالقارة الأفريقية تتضمن مختلف الصناعات الروسية وذلك علي غرار المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بجلسة "آفاق جديدة للتعاون بين روسيا وإفريقيا.. فرص إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بالقارة الإفريقية على غرار المنطقة الصناعية الروسية في مصر"، وذلك في إطار فعاليات قمة "روسيا - إفريقيا" والمنعقدة بمدينة سوتشي الروسية خلال الفترة من 23 - 24 أكتوبر الجاري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث شارك بفعاليات الجلسة نائبة رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الإفريقي وآندريه سليبنيف الرئيس التنفيذي لمركز الصادرات الروسي ويحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار الوزير إلى أهمية المناطق الصناعية في تطوير منظومة الإنتاج وسد ثغرات الإنتاج والتوزيع وتقليل تكلفة النقل اللوجيستي والتكاليف الفنية بالإضافة إلى دعم البعد الاجتماعي من خلال خلق فرص العمل إلى جانب تنمية الاقتصاديات القومية لدول القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن إنشاء المناطق الصناعية الروسية بالقارة الافريقية يسهم في تعزيز استثمارات القطاعين العام والخاص والنفاذ إلى أسواق خارجية جديدة.

ولفت نصار إلى أهمية تشجيع مشاركة دوائر الاعمال الروسية بمشروعات المنطقة الصناعية الروسية في مصر، مشيرا إلى أن قطاع التعدين والصناعات القائمة عليه يعد أحد أهم القطاعات التي يمكن استغلالها في تدشين صناعات إفريقية روسية متطورة تلبى احتياجات السوق الافريقي وتصدر للأسواق العالمية.

ونوه بأن هناك فرصاً ضخمة للتعاون بين روسيا ودول القارة الإفريقية في مجالات النقل والبنية الاساسية وتصنيع القطارات والشاحنات وإنشاء خطوط السكك الحديدية خاصة فى ظل الاهتمام البالغ لحكومات الدول الإفريقية بتطوير البنية التحتية.