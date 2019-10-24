السلطات الدنماركية تنقذ فنار أثري طوله 23 مترا من الغرق

بدأت السلطات الدنماركية في مهمة شاقة لإنقاذ فنارا أثريا معمرا قبل أن يبتلعه بحر، ليتم نقله لمكان آمن بعيدا عن الخطر.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" فالفنار المسمي برابجارج نيود يبلغ عمره 120 عاما، حيث يعتبر مكانا أثريا، بينما تحول لمتحف عن فن العمارة منذ توقف عن العمل كفنار عام 1968.

ولحمايته من السقوط فى البحر بعد تراجع الشريط الساحلي، تم تحميل الفنار العظيم على العجلات التي ستمر فوق السكك الحديدية، ليتم إيصاله لمكان آمن على بعد 80 مترا من البحر.

يذكر أن الفنار حين تأسيسه مطلع القرن العشرين كان يبعد 656 قدما عن البحر، بينما في الوقت الحالي أصبحت المسافة بين الفنار والمياه لا تتعدى الـ20 قدما فقط ما يهدد بقاءه.

ويقول آرن بولت عمدة المنطقة التي يتواجد فيها الفنار أن كل شيء قد ينهار في لحظات فمهمة نقل الفنار شديدة الخطورة، نظرا لوزنه الذى يتعدي 1000 طنا، بينما يقف الفنار علىى جرف ارتفاعه 60 مترا.

ويضيف آرن أن الأمر يستحق المخاطرة لأن الحل البديل هو أن يتم هدم الفنار.

ويرجح أن تستمر عملية النقل 10 ساعات حيث يتحرك الفنار علي القضبان بسرعة 8 أمتار في الساعة.

وتعتبر وزيرة البيئة الدنماركية ليا وورملين الفنار المربع الأبيض كنزا أثريا، ما يجعله يستحق من وجهة نظرها أن ينفق على عملية نقله 747 ألف دولارا.

يذكر أن الفنار يعد مزارا سياحيا هاما حيث يأتي إليه ربع مليون شخص سنويا للاستمتاع بمشاهدته.

يذكر أنه في عام 2008 اضطرت السلطات الدنماركية من هدم كنيسة رومانيسك ماروب الشهيرة والعائدة لمنتصف القرن الـ13، وذلك لمنع سقوطها في البحر، بينما كانت موجودة قرب موقع الفنار والذي كان سيواجه نفس المصير السيء.