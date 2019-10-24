نتنياهو يقدم لجانتس «خطة جديدة» لتشكيل ائتلاف حكومي

أفادت تقارير إخبارية إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، قدم لرئيس الوزراء المكلف، بيني جانتس، "خطة جديدة"، لتشكيل حكومة وحدة موسعة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن نتنياهو القول خلال اتصال أجراه جانتس معه الليلة الماضية، عقب تكليف جانتس رسميا بتشكيل الحكومة،: "من أجل تشكيل حكومة، من الواضح أنه يتعين على كافة الأطراف تقديم بعض التنازلات".

وأجرى جانتس الليلة الماضية اتصالات هاتفية مع 14 رئيس حزب، وأكد بعدها أنه سيبذل كل ما بوسعه من أجل تشكيل حكومة وحدة ليبرالية وواسعة.

ومن المقرر أن يبدأ طاقم المفاوضين عن حزب "أزرق أبيض"، بزعامة جانتس، خلال الأيام القادمة لقاءات مع أطقم مختلف الأحزاب.

وجاء تكليف جانتس بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن حزب جانتس كان رفض المشاركة في حكومة وحدة بقيادة نتنياهو، كما رفض عقد اجتماع معه بسبب إجراء تحقيقات فساد بحقه.

وكان حزب "أزرق أبيض" تصدر الانتخابات الأخيرة بحصوله على 33 مقعدا، متقدما بمقعد واحد على حزب "ليكود"، بزعامة نتنياهو، إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدا وبالتالي تشكيل حكومة أغلبية.

وجمع نتنياهو دعم 55 نائبا من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع جانتس تأييد 54 نائبا من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.

وحصل حزب وزير الخارجية السابق أفيجدور ليبرمان "إسرائيل بيتنا"على 8 مقاعد في الانتخابات الأخيرة، إلا أنه رفض دعم أي من نتنياهو أو جانتس.

وكان نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي، ومن ثمت جرت الدعوة لانتخابات جديدة في سبتمبر.