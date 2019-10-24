لاعب المصري يتعرض لحادث سير

تعرض أحمد عادل ميسي، لاعب المصري المنضم من الزمالك، لحادث مروع أثناء توجه لمحافظة القاهرة عقب انتهاء التدريبات.

وتم نقل ميسي إلى إحدى مستشفيات بورسعيد للاطمئنان على حالته الصحية وتعرضت سيارته للتهشم والتلفيات.

في طريق عودته إلى القاهرة لحضور حفل زفاف شقيقته المقرر غدا الخميس، قبل أن يتعرض للحادث

وضم المصرى اللاعب في صفقة انتقال حر، عقب رحيل اللاعب من الزمالك بعد أن تم تصعيده للفريق الأول، وعدم قيده في القائمة الأولى خاصة أنه مواليد 1997.

ويستعد النادي المصري لمواجهة كوت دي أول بطل سيشل ضمن منافسات دور الـ32 الثاني بالكونفدرالية الإفريقية.