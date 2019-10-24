 لاعب المصري يتعرض لحادث سير - بوابة الشروق
الخميس 24 أكتوبر 2019 11:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

لاعب المصري يتعرض لحادث سير

الشروق
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 11:10 ص | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 11:10 ص

تعرض أحمد عادل ميسي، لاعب المصري المنضم من الزمالك، لحادث مروع أثناء توجه لمحافظة القاهرة عقب انتهاء التدريبات.

وتم نقل ميسي إلى إحدى مستشفيات بورسعيد للاطمئنان على حالته الصحية وتعرضت سيارته للتهشم والتلفيات.

في طريق عودته إلى القاهرة لحضور حفل زفاف شقيقته المقرر غدا الخميس، قبل أن يتعرض للحادث

وضم المصرى اللاعب في صفقة انتقال حر، عقب رحيل اللاعب من الزمالك بعد أن تم تصعيده للفريق الأول، وعدم قيده في القائمة الأولى خاصة أنه مواليد 1997.

ويستعد النادي المصري لمواجهة كوت دي أول بطل سيشل ضمن منافسات دور الـ32 الثاني بالكونفدرالية الإفريقية. 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك