أعلن مستشار الرئيس الروسي، أنطون كوبياكوف، اليوم الخميس، عن توقيع روسيا والدول الأفريقية، اتفاقيات خلال منتدى روسيا-أفريقيا في سوتشي تقدر قيمتها بنحو 5ر12مليار دولار.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن كوبياكوف قوله للصحفيين: "يبلغ عدد الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي تم توقيعها أكثر من 50 وثيقة، وبلغ إجمالي الحجم المالي للوثائق المعروفة لدينا ، 800 مليار روبل (نحو5ر12مليار دولار)".

وفي وقت سابق، أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أنه من المتوقع خلال قمة روسيا - أفريقيا في سوتشي توقيع حزمة كبيرة من الوثائق، بينها عدد من الاتفاقيات التجارية، بين روسيا والدول الأفريقية.