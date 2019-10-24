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روسيا توقع مع إفريقيا اتفاقيات بقيمة 12.5 مليار دولار

سوتشي/ روسيا - (د ب ا)
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 5:43 م | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 5:43 م

أعلن مستشار الرئيس الروسي، أنطون كوبياكوف، اليوم الخميس، عن توقيع روسيا والدول الأفريقية، اتفاقيات خلال منتدى روسيا-أفريقيا في سوتشي تقدر قيمتها بنحو 5ر12مليار دولار.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن كوبياكوف قوله للصحفيين: "يبلغ عدد الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي تم توقيعها أكثر من 50 وثيقة، وبلغ إجمالي الحجم المالي للوثائق المعروفة لدينا ، 800 مليار روبل (نحو5ر12مليار دولار)".

وفي وقت سابق، أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أنه من المتوقع خلال قمة روسيا - أفريقيا في سوتشي توقيع حزمة كبيرة من الوثائق، بينها عدد من الاتفاقيات التجارية، بين روسيا والدول الأفريقية.

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