تقرير: السلطات الألمانية لا تعرف محل إقامة نحو 120 ألمانيا من مقاتلي داعش

ذكر تقرير صحفي أن السلطات الأمنية الألمانية ليست على علم حاليا بمحل إقامة نحو 120 مقاتلا وداعما ألمانيا تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية داعش.

وأوضحت صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس أن هناك نحو 25 سيدة بين هؤلاء، مستندة في ذلك إلى خبير أمني رفيع المستوى لم يتم ذكر اسمه.

وأضافت الصحيفة أنه يشتبه أن معظم الجهاديين المختفين موجودون في تركيا حاليا، لافتة إلى أنه من المحتمل أن يكون البقية مقيمون لدى "هيكل داعش المتبقي" في العراق أو لدى أفرع التنظيم في ليبيا أو سيناء.

ولكن الصحيفة أشارت إلى أن الأمل في إمكانية القبض على مقاتلي داعش المتخفيين في تركيا على الأقل، يعد محدودا.

وجاء في تقرير الصحيفة: "ليس مؤكدا أن الأتراك يبحثون عن هؤلاء الأشخاص حقا".

وأضافت الصحيفة أن السلطات الألمانية لا تعرف على وجه الدقة "نوعية الاتفاقات التي تجمع تركيا مع إسلاميين"، لافتة إلى أن ذلك يتضح في غزو تركيا لشمالي سورية.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن الخبير الأمني قوله إن تركيا تتعاون مع ميليشيات "مقربة من داعش"، لافتا إلى أن ذلك يمثل إشكالية بالنسبة لألمانيا أيضا.

وأكدت الصحيفة أنه لابد من التخوف من أن تحرر ميليشيات إسلامية مقاتلي داعش من معسكرات الاعتقال والسجون التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في سورية، محذرة من أن بعض الجهاديين على الأقل قد يحاولون الوصول إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية بشكل متخفي مع لاجئين آخرين.