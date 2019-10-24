كينيا: وفاة 29 شخصا جراء الفيضانات في البلاد

أعلنت السلطات في كينيا اليوم الخميس وفاة 29 شخصا جراء الفيضانات، بينما حذرت إدارة الأرصاد الجوية بالبلاد من توقع المزيد من هطول الأمطار الغزيرة.

وقال جيمس موهيندي من إدارة الأرصاد الجوية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن كينيا، الواقعة، في الجزء الشرقي من أفريقيا، تشهد ثاني مواسمها السنوية المطيرة، لكن معدل هطول الأمطار في أكتوبر كان أعلى من المتوسط في معظم أنحاء البلاد.

وقال إنه في منطقة واحدة قريبة من الحدود مع إثيوبيا، تم تسجيل أمطار بمعدل أعلى في الأيام العشرة الأولى من الشهر عما تشهده عادة في موسم الأمطار بأكمله والذي عادة يكون ممتدا في الفترة بين أكتوبر وديسمبر.

وقال المتحدث باسم الحكومة سيرس أوجونا في تصريحات متلفزة إن قرابة 12الف شخص شردوا جراء الفيضانات التي ضربت بوجه خاص شمال وشرق كينيا.

وكانت الفيضانات أيضا بمثابة ضربة لقطاعات رئيسية لاقتصاد البلاد، كالزراعة،حيث اشار أوجونا إلى نفوق 10 آلاف رأس من الماشية خلال الفيضانات.

ومن المتوقع أن تصل غزارة الأمطار إلى ذروتها في نوفمبر، حسبما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية.



