قال السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب، إنه سيتم تعيين سفير كويتي "غير مقيم" لدى فلسطين قريبا.

وأكد طهبوب -خلال ندوة عقدتها اللجنة الثقافية في قسم العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، بعنوان (العلاقات الكويتية الفلسطينية في ضوء عضوية الكويت في مجلس الأمن)- قوة ومتانة العلاقات الفلسطينية الكويتية، والتي تمتد منذ بدايات القرن الماضي، مشيرا إلى أن عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن، كان لها أثر كبير على دعم الموقف الفلسطيني الدولي.

وفيما يتعلق بتطورات ما يسمى بـ(صفقة القرن)، قال السفير الفلسطيني لدى الكويت: "إن الرئيس أبو مازن أطلق مبادرة للسلام تستند إلى قرارات مجلس الأمن، وذلك ردا على صفقة القرن (المشؤومة)، والتي أفشلها الفلسطينيون بكل فخر، وسيفشلون أي محاولة مستقبلية على شاكلة تلك الصفقة".