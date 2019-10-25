مقتل عنصر ألماني في معارك رأس العين السورية

قتل أول عنصر يحمل جنسية أجنبية في معارك قوات سورية الديمقراطية مع الجيش التركي وحليفه الجيش الوطني السوري المعارض في معارك رأس العين.

وقال مصدر من قوات سورية الديمقراطية لوكالة الانباء الالمانية(د ب ا) اليوم الخميس:" قتل أول عنصر أجنبي يحمل جنسية المانية يلقب هفال أندوك يقاتل إلى جانب قوات سورية الديمقراطية خلال معارك مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي قبل أيام".

ويشار إلى أن وحدات الحماية الكردية بدأت نهاية عام نهاية عام 2014 باستقبال المقاتلين الأجانب خلال معارك عين العرب / كوباني/ وتم ضمهم في كتيبة المهاجر، سقط العشرات منهم بين قتل وجريح خلال المعارك مع تنظيم الدولة الاسلامية / داعش خلال العامين الماضيين.

وأطلقت تركيا معركة نبع السلام لفرض المنطقة الآمنة على الحدود السورية التركية في التاسع من الشهر الجاري من محوري مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي ومدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، للسيطرة على المنطقة الممتدة بينها والتي تزيد على 110 كم.

واستطاعت تركيا السيطرة على أغلب المنطقة المستهدفة ، وتم إيقاف العملية لعسكرية بشكل مؤقت لمدة الـ120 ساعة، وذلك على إثر الاتفاق المبرم بين أنقرة وواشنطن، والذي يهدف لانسحاب قوات قسد من حدود المنطقة الآمنة ، وفي 22 من الشهر الجاري توصلت تركيا وروسيا لاتفاق يقضي بانسحاب الوحدات الكردية بشكل كامل بعمق 10 كم من الشريط الحدودي مع تركيا وتسيير دوريات مشتركة روسية – تركية .