سوريا الديمقراطية تتهم تركيا بانتهاك وقف إطلاق النار

اتهم الناطق الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) كينو غبريئل الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية الموالية لها بانتهاك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال غبرئيل، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم الخميس: "على الرغم من التزام قواتنا بقرار وقف إطلاق النار وانسحاب قواتنا من كامل منطقة وقف إطلاق النار إلا أن الدولة التركية والفصائل الإرهابية الموالية لها ما زالت تنتهك عملية وقف إطلاق النار وما زالت مستمرة في حرب الإبادة ضد شعبنا وقرانا".

وأضاف: "منذ صباح هذا اليوم تشن الفصائل الإرهابية و بدعم وإسناد من جيش الغزو التركي هجوما بريا واسعا على قرى المناجير والأسدية والمشيرفة خارج منطقة وقف إطلاق النار، حيث تتعرض هذه القرى للقصف المدفعي والهجوم البري مما تسبب بنزوح آلاف المدنيين من القرى الثلاث و ما زالت قواتنا مشتبكة حتى لحظة كتابة هذا البيان".

وقال إن "قوات سوريا الديمقراطية وفي الوقت الذي تؤكد التزامها بقرار وقف إطلاق النار وحقها المشروع بالدفاع عن النفس فإنها تحمل الجانب التركي مسؤولية تدهور عملية وقف إطلاق النار كما تطالب الضامن الأمريكي بالتدخل فورا لوقف هذا العدوان على شعبنا".