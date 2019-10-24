سيلتك يستضيف لاتسيو.. أرسنال يواجه فيتوريا جيماريش.. ومانشستر يونايتد يحل ضيفًا على بارتيزان بلجراد



تقام اليوم منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الأوروبى «يوروبا ليج» حيث تقام 24 مباراة، سيكون أبرزها مواجهة روما الإيطالى أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألمانى فى السابعة إلا خمس دقائق على ملعب الأولمبيكو، فيما يحل سبورتنج براغا البرتغالى ضيفا على بشكتاش التركى فى التوقيت ذاته على ملعب فودافون أرينا، فيما يخرج مانشستر يونايتد الإنجليزى لمواجهة بارتيزان بلجراد الصربى على ملعب بارتيزان، فيما يستضيف أرسنال الإنجليزى فريق فيتوريا جيماريش البرتغالى، فى التاسعة مساء على ملعب الإمارات، بينما يلتقى لاتسيو الإيطالى مع مضيفه سيلتك الأسكتلندى فى التوقيت ذاته على ملعب سلتك بارك.

ففى أهم مباريات اليوم، سيكون مانشستر يونايتد الإنجليزى فى رحلة صعبة إلى بلجراد حين يحل ضيفا على العاصمة الصربية لمواجهة بارتيزان، وسط ضغط هائل على مدربه النرويجى أولى جونار سولسكاير.

وبعد أن بدأ مشواره فى المجموعة الثانية عشرة بفوز صعب على أستانا الكازاخستانى 1ــ 0، عجز يونايتد عن تحقيق الفوز فى أى من مبارياته الست التالية فى جميع المسابقات باستثناء واحدة حسمها بركلات الترجيح على فريق الدرجة الثانية روتشدايل فى مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويحتل يونايتد بعد جولتين المركز الثانى فى مجموعته بأربع نقاط وبفارق الأهداف عن خصمه المقبل بارتيزان بلجراد، فى مباراة تعيد إلى الأذهان مواجهتهما فى الدور نصف النهائى لكأس الأندية الأوروبية البطلة موسم 1965 ــ 1966 حين فاز الفريق اليوغوسلافى حينها 2 ــ 0 ذهابا وتأهل إلى النهائى رغم خسارته إيابا فى إنجلترا 0 ــ 1.

ويأمل سولسكاير أن تكون المباراة التى قدمها فريقه الأحد فى الدورى الممتاز على أرضه ضد ليفربول المتصدر حين كانت متقدما حتى الدقيقة 85 قبل أن يتلقى هدف التعادل 1ــ1، مجرد بداية لعودة الفريق والخروج من الدوامة التى سقط فيها، لاسيما بعد تلميح النروجى بإمكانية عودة لوك شو وجيس لينجارد إلى الفريق، جاهزية آرون وان بيساكا والفرنسى مارسيال اللذين عادا من الإصابة وشاركا فى مباراة السبت.

فى مباراة أخرى اليوم، يحل بوروسيا مونشنجلادباخ الألمانى، صاحب المركز الأخير فى المجموعة العاشرة برصيد نقطة واحدة، ضيفا على روما الإيطالى، صاحب الصدارة برصيد 4 نقاط.

ويأمل روما فى تحقيق الانتصار للحفاظ على تصدرهم لجدول ترتيب المجموعة فى ظل المنافسة القوية من فريق وولفسبيرجر النمساوى.

فيما تشهد المجموعة الحادية عشرة، مواجهة مصرية خالصة، حينما يستضيف بيشكتاش التركى، والذى يضم محمد الننى، فريق سبورتنج براغا البرتغالى، والذى يضم أحمد حسن كوكا.



ويحتل بشكتاش المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، فيما يحتل سبورتنج براغا المركز الثانى برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف خلف سلوفان براتيسلافا، متصدر الترتيب.

فى المجموعة السادسة على ملعب الإمارات فى لندن، يأمل القطب الإنجليزى الآخر أرسنال فى تحقيق فوزه الثالث تواليا حين يواجه فيتوريا غيمارايش البرتغالى متذيل المجموعة دون نقاط، على أمل أن يضع رجال المدرب الإسبانى أوناى إيمرى خلفهم خيبة الهزيمة التى تلقوها الإثنين خارج ملعبهم على يد شيفيلد يونايتد فى الدورى المحلى.

وتشهد المواجهة الثانية فى المجموعة مباراة فض الشراكة على الوصافة بين إينتراخت فرانكفورت وضيفه ستاندار لياج البلجيكى برصيد 3 نقاط لكل منهما

وفى المجموعة الأولى وعلى غرار أرسنال، يبحث إشبيلية الإسبانى، حامل الرقم القياسى بعدد الألقاب، عن فوزه الثالث، وذلك عندما يخوض مباراة فى متناوله تماما على أرضه ضد دوديلانج اللوكسمبورجى.

وفى باقى مباريات اليوم يلتقى قره باخ الإذربيجاننى ع أبويل القبرصى لحساب المجموعة الأولى، وفى المجموعة التاسعة يلتقى سانت إتيان الفرنسى مع أولكسندريا الأوكرانى، كما يلتقى جنت البلجيكى مع فولفسبورج الألمانى، كما يستضيف طرابزون سبور التركى فريق كراسنودار الروسى، وخيتافى الإسبانى فريق بازل السويسرى لحساب المجموعة الثالثة.

وفى المجموعة الثامنة يلتقى لودوجوريتس البلغارى مع إسبانيول الإسبانى وسسكا موسكو الروسى مع فرنتسفاروش المجرى، فيما يواجه دينامو كييف الأوكرانى فيرق إف سى كوبنهاجن الدنماركى، ومالمو السويدى مع لوجانو السويسرى لحساب المجموعة الثانية.

فيما يستضيف باشاك شهير التركى فريق فولفسبورج النمساوى، لحساب المجموعة العاشرة، فيما تشهد المجموعة الثانية عشرة مواجهة أى زد الكمار الهولندى مع أستانا الكازاخستانى، وفى المجموعة الحادية عشرة، يلتقى سلوفان براتيسلافا السلوفاكى مع وولفرهامبتون الإنجليزى.



وفى المجموعة الخامسة يلتقى رين الفرنسى مع كلوج الرومانى، بينما تشهد المجموعة الرابعة مواجهتى آيندهوفن الهولندى مع لاسك لينتس النمساوى، وسبورتينج البرتغالى روزنبورج النرويجى.